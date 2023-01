Il Gruppo Celli punta sui distributori di bevande. Acquisito il 100% del capitale della napoletana Cab

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di, annuncia “di avere finalizzato l’acquisizione strategica deldeldi Cab Spa”. L’operazione è la dodicesima acquisizione in nove anni e rappresenta un ulteriore passo strategico del, con l’obiettivo di integrare la propria già ampia gamma prodotti ed inserirsi in un segmento nuovo per ilcome quello dei frozen drinks. Questa ulteriore acquisizione, dopo la software house Uquido, la spagnola Reyvarsur, e l’apertura delle sedi commerciali in Francia e Spagna nel 2022, è un passo importante all’interno di un progetto di crescita che ha visto ilchiudere ...