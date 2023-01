Il Post

Lo scorso dicembre ilha annunciato l'estensione da quattro mesi a un anno del periodo di leva obbligatoria per tutti gli uomini idonei a partire dal 2024. Al momento le forze armate ...Domani è previsto un altro incontro con il. Nel taglio medio, torna prepotentemente il tema ... Subito sotto, spazio al tema dei 'dati sul declino demografico' con l'analisi di Bastasini (... Il governo cinese ha approvato la diffusione nei cinema di due film della Marvel, per la prima volta dopo circa tre anni Azionario europeo poco mosso dopo la diffusione dei dati relativi alla crescita in Cina. Dall’Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino arrivano dati che descrivono un Paese in grande difficoltà in ...In calo il timore di una recessione globale nel 2023 grazie alle riaperture decise dal governo cinese Ue e Paesi emergenti tornano nelle grazie degli asset manager, in particolare assicurazioni e banc ...