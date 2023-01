Il futuro di Agnelli da secondo azionista della cassaforte di famiglia alla Lamse

La Gazzetta dello Sport

In ogni caso adesso Andreaè libero di fare ciò che vuole, e gli auguro tutto il meglio per il suo". Come ha annunciato all'assemblea, nel suo discorso di commiato, Andreaha ...In ogni caso adesso Andreaè libero di fare ciò che vuole, e gli auguro tutto il meglio per il suo'. Cobolli Gigli sottolinea infine che 'una recente trasmissione di Report ha dato ... Agnelli lascia tutte le società quotate di famiglia: "Per affrontare il futuro con mente più libera" Il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero si presenta alla stampa dando il via la nuovo corso bianconero. “Ho assunto oggi l’incarico di presidente della Juventus ...L'annuncio durante l'assemblea dei soci della Juventus: "La mia volontà, dopo un periodo così intenso, è di poter affrontare il futuro con ...