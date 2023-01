Il frosone spacca i semi col becco e resiste all’inverno. Ma oggi è in declino

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Avifauna. Durante l’inverno molte specie di uccelli si devono adattare alla mancanza di risorse alimentari, per cui cercano qualsiasi spuntino offerto dall’ambiente in cui vivono. C’è una specie, presente anche nella Bergamasca, che trova il modo di arrangiarsi andando a cercaree granaglie inaccessibili per molti altri. È ilcomune, Coccothraustes coccothraustes in zoologia, che ha l’abilità di rompere ipiù duri.