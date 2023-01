Il Festival di Sanremo sceglie Suzuki

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) –è l’Auto del 73°della Canzone Italiana di, in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi al Teatro Ariston. Il marchio giapponese, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, avrà il privilegio di accostare il suo marchio al più importante evento di “show business” musicale nazionale, che quest’anno sarà condotto da Amadeus affiancato da Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.Con in gara 28 tra i più grandi artisti italiani, che si alterneranno sul palco con le giovani proposte e numerosi ospiti nazionali e internazionali, la kermesse sanremese è destinata ad essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione. Nella sua veste di Auto delmetterà in risalto i suoi valori più ...

