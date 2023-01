' Il doping c' è sempre stato? No | volevo dire l' antidoping' | Dino Baggio fa dietrofront

Vanity Fair Italia

Saràcon noi , è uno di quei personaggi immortali.- 'Non ho idea, bisogna andarci con i piedi di piombo . Bisogna stare attenti, queste cose accadono agli ex calciatori ma anche a ...Non so se sia dovuto a questo ma c'èstato il", aveva detto a Tv7 . "Ho utilizzato un modo di dire dei calciatori" Quindi non "c'èstato il" ma l'antidoping. "Ho aggiunto ... Dino Baggio: «Il doping nel calcio c'è sempre stato: queste morti fanno paura» Dino Baggio sulla morte di Mihajlovic e Vialli: l'ex Juve si è chiesto se le sostanze assunte in quegli anni non possano essere state dannose.Non solo Dino Baggio, dopo la morte di Gianluca Vialli anche un altro ex calciatore si dice preoccupato per i suoi colleghi. Dopo le dichiarazioni choc dell'ex centrocampista di Parma e ...