Il Diario di Anne Frank dal 27 gennaio al 12 febbraio al Teatro Belli

Radio Web Italia

La ricostruzione di frammenti dele della vita di Anna, così come dei ricordi del padre, si ... sarà proiettato per la prima volta in Venezuela grazie al sostegno diFrank Fonds in Svizzera.Matteo Corradini è ebraista e scrittore, ma ha condotto pure ricerche sul ghetto di Terezín a Praga e curato la nuova edizione del 'diFrank' per Rizzoli. Un esperto ricercatore e storico di quei tristi e ferali eventi che imperversarono in Europa durante il nazismo e che portarono alla Shoah e alla strage di milioni ... Il Diario di Anne Frank a teatro a Roma Dopo il grandissimo successo del suo debutto nel gennaio 2020, torna in scena per il terzo anno consecutivo al Teatro Belli, dal 27 gennaio al 12 febbraio, IL DIARIO DI ANNE FRANK con la regia di Caro ...Il Diario di Annie Frank torna in scena per il terzo anno al Teatro Belli, dal 27 gennaio al 12 febbraio, con la regia di Caro Emilio Lerici ...