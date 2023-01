Il Coni dedicherà un campo a Gianluca Vialli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilha deciso oggi di dedicare ail3 del Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa Durante la giunta nazionale deldi questa mattina, il presidente Malagò ha annunciato la decisione di dedicare ail3 del Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, in quanto è stato l’unico calciatore ha portare la bandiera Olimpica in occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006. Inoltre ha annunciato la nuova lista di atleti da inserire nella Walk of Fame: tra questi anche Fabio Cannavaro. L'articolo proviene da Calcio News 24.