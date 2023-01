Il Comune di Baselice promuove il Tavolo Permanente delle Associazioni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ fissata per Martedi 24 Gennaio 2023, alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare deldi, la prima tappa per la costituzione del. Un impegno che il Sindaco Lucio Ferella aveva lanciato già nella conferenza stampa di fine anno, e che prontamente ha mantenuto. All’ordine del giorno del primo appuntamento oltre alla programmazione del Carnevale 2023, anche il progetto PNRR “TurismoRadici” e la raccolta disponibilità per l’organizzazione del Presepe Vivente 2023, uno degli eventi che ha caratterizzatonegli ultimi dieci anni. «In un periodo storico in cui l’smo sta vivendo un momento di difficoltà – ha spiegato il Sindaco, Lucio ...

' Quasi un'ora di strada per raggiungere questo paesino che dai balconi vede la Puglia: curve e nebbia e asfalto sconnesso e salite e discese ', così si arrivava a, piccolodell'alto .... Ildiha ottenuto un nuovo importante finanziamento a valere sul PNRR pari a 500.000 euro per il progetto di rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Palazzo Lembo - Museo Civico ...