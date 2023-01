Il caso Panzeri punta il dito sulla commercialista Bellini Nella rete per riciclare denaro dal Marocco e dal Qatar

Ticino Notizie

...la commercialista di. Volò in Qatar con lui per i mondiali, aprì due società con Francesco e Eva allo scopo di mascherare il giro di mazzette. Ora si aspetta l'estradizione •Eni - ......è difficile dire che fosse soltanto la commercialista dell'ex eurodeputato Antonio, che si ...penale riguarda i magistrati ma questi soldi sono finiti in campagna elettorale Hanno per... +++ Caso Panzeri: gli ultimi aggiornamenti sull’arresto della ... Euro-mazzette. “Le società al posto del cash”. Panzeri e il “metodo Bellini” MILANO – Arrestata la contabile dell’ex deputato Ue: incastrata ...Il fantasma di Antonio Panzeri si aggira nelle stanze del Nazareno. Il Qatargate piomba come una bomba sul congresso Pd. Bonaccini, Schlein e De Micheli non ne parlano. Dribblano l'argomento. É un ner ...