Il Cantante Mascherato 4 | Milly Carlucci fa fuori Arisa e Caterina Balivo

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Fervono i preparativi per la nuova edizione de Il. La padrona di casaè già al lavoro dopo aver chiuso un'edizione di Ballando con le Stelle strepitosa in termini di ascolti tv e di critica. La data di partenza dovrebbe essere quella di sabato 18 marzo in prima serata su Rai1; sulla rete concorrente, invece, dovrebbe andare in onda la prima puntata del Serale di Amici 22. Dopo tre edizioni, Illascia la collocazione del venerdì per debuttare al sabato: le sei puntate previste riusciranno ad ottenere ottimi risultati? Il talent canoro, che è l'adattamento della versione statunitense e tedesca di The Masked Singer, ha ottenuto una media del 20,2% di share solo alla prima edizione, share crollato nella seconda al 17,1% mentre nella ...