Il bunker di Messina Denaro | scoperta la stanza blindata del boss

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen – Quanti “covi” aveva Matteo? In quante case, in quante strutture, in quanti anfratti si aggirava il superdella mafia? Impossibile rispondere adesso con certezza a queste domande e forse, a dirla tutta, non scopriremo mai quanti luoghi sono stati utilizzati negli ultimi trent’anni dal latitante più ricercato d’Italia. Intanto però è stato scoperto un altro “covo”, ovvero unanascosta da una parete in una casa vicino a quella di via Maggiore Toselli, a Campobello di Mazara, doveha vissuto almeno negli ultimi sei mesi. Una sorta diche in quanto tale potrebbe contenere documenti e materiali ben più rilevanti di quelli rinvenuti nell’abitazione di proprietà di Andrea Bonafede. Il ...