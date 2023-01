Il Bitcoin di nuovo sopra i 20 000 dollari rischia di suscitare illusioni pericolose

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilsta vivendo un momento molto travagliato in questi ultimi mesi ed è spesso al centro di ragionamenti e riflessioni. Tuttavia recentemente è tornato fugacementei ventimilae attualmente gravita attorno a quella cifra. Per gli estimatori delle monete virtuali si tratta di una notizia positiva perché dopo mesi di forte debolezza questo ritornoi ventimilapuò essere facilmente interpretato come una ritrovata forza della regina delle valute virtuali.pericolosa illusione / I Love TradingSicuramente chi segue il mercato delfa bene a festeggiare questo valore toccato dalla popolare criptovaluta anche se logicamente siamo a valori molto più bassi rispetto a quelli di alcuni mesi fa. Infatti nell’arco del 2022 il ...

... hanno registrato forti guadagni nelanno. Il prezzo delle azioni di MicroStrategy è salito ... Anche i fondi crypto negoziati in borsa (ETF) hanno registrato un lieve aumento, Valkyrie...Secontinuerà a salire per un altro giorno, stabilirà unrecord con una striscia vincente di 16 giorni. Non è l'unica metrica rialzista che sta entrando in unterritorio. Ethereum ... Bitcoin di nuovo sopra i 20.000$, sarà un 2023 di ripresa per le ... Il record di Bitcoin (BTC) stabilito nel novembre 2013 potrebbe essere presto battuto se la criptovaluta riuscirà a mantenere la sua price action positiva. Nel frattempo, le statistiche di Ethereum mo ...«Bitcoin sta crescendo mentre le banche centrali di tutto il mondo mostrano segnali di avvicinamento alla fine dei rispettivi cicli di inasprimento. Gli investitori stanno lentamente tornando alle ...