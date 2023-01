Il Benevento Calcio vicino al presidente del CONI Malagó

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il, il suoOreste Vigorito, il direttore sportivo Pasquale Foggia, l’allenatore Fabio Cannavaro, il suo staff ed i calciatori tutti, si stringono attorno aldelGiovanni Malagò in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Vincenzo, dirigente calcistico ed imprenditore di grande spessore. AlMalagò, alla figlia Francesca, alla moglie Livia e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società giallorossa. Fonte articolo e foto: www..club seriea24.it: Notizie dalItaliano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

FOULON Daam Wonnebald (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MENEZ Jeremy (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un ...Palladino e la Juventus Palladino, infatti, dopo i primi esordi con le giovanili del, è cresciuto nella Juve Primavera , giocando due stagioni con i giovani bianconeri prima di essere poi ... Cosenza-Benevento 1-1: gli highlights della partita SERIE C - Grande soddisfazione per i canarini Una gran bella soddisfazione per la Fermana, due giovani nel mirino del Benevento tanto da fare tre giorni di prova: "Una grande soddisfazione per tutta l ...Il canarino e il bresciano tra i nove squalificati da parte del giudice sportivo dopo la prima giornata di ritorno. Salteranno la partita di domenica al “Rigamonti” ...