Ifab | “Decisioni Var spiegate dagli arbitri a tutto il pubblico | si parte dal Mondiale per club”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nella giornata odierna, allo stadio di Wembley a Londra, si è tenuto l’Annual Business Meeting (ABM), durante il quale ‘ha manifestato il proprio sostegno alle misure individuate per rendere il gioco del calcio più equo ed accattivante. Nell’incontro è stato concordato che la comunicazione in diretta deglidellerelative al video assistant arbitrale (VAR) al, sia nello stadio che tramite le emittenti, verrò sperimentata per dodici mesi nelle competizioni internazionali e che sarà lanciata in occasione della FIFAWorld Cup 2023 in Marocco, innza il prossimo 1° febbraio. Nel Consiglio sono stati discussi anche dei chiarimenti relativi alle Regole del gioco 2023/2024, inclusa la conferma delle linee guida pubblicate sul “gioco deliberato ” in ...

