Ifab | al Mondiale per Club gli arbitri spiegheranno le loro decisioni

La Gazzetta dello Sport

... alper Club , che si disputerà in Marocco nel mese di febbraio, gli arbitri annunceranno via microfono allo stadio le decisioni prese dal Var . Bocciata dall'invece la sperimentazione ...tempi di recupero nel calcio. Da www.ilnapolista.it Il tempo effettivo come nel basket. Non è più solo un'idea. Ne discuterà l'International Football Association Board, il famigerato, l'unico organo deputato a cambiare le regole ... Mondiale per Club, gli arbitri spiegheranno in diretta le scelte Var a pubblico e tv Importante novità annunciato dall'IFAB per quanto riguarda l'utilizzo del VAR ai Mondiali per club Come comunicato in queste ore dall'IFAB, al prossimo Mondiale per club ci sarà una novità (in fase sp ...Nuova svolta nell'uso della tecnologia applicata al calcio. L'IFAB (International Football Association Board), ovvero l'ente che decide i cambiamenti nel regolamento del calcio mondiale, ha deciso che ...