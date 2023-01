I vocali WhatsApp arrivano negli stati in beta | come funzionano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) C’è una novità interessante per i, appena apparsa nellaAndroid siglatala 2.23.2.8. Le note audio, da adesso in poi, potranno essere condivise anchepersonali all’interno dell’applicazione di messaggistica. La novità era già trapelata in precedenti aggiornamenti di test ma ora è a disposizione di un primo numero ristretto di utenti,ci racconta l’informatore WAInfo. Siamo abituati a condividere isolo all’interno delle chat singole o di gruppo. Invece ora, grazie al lavoro degli sviluppatori, sarà possibile inserire un audioelemento multimediale all’interno dello stato personale. Finora è stato possibile utilizzare solo immagini e ...

