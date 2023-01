I timori di Dino Baggio dopo la morte di Vialli | il ct Mancini | Bisogna andarci coi piedi di piombo

Il Riformista

... ex calciatore, tra le altre, di Bari, Torino, Empoli, Lucchese e Palermo, è tornato sulla questione doping sulla quale ha recentemente espresso i proprioBaggio : "Lo dissi venti anni fa,...Ma le parole più incisive, Mancini , le riserva per le domande scaturite dalle frasi pronunciate da un perplesso e, forse, sopraffatto,Baggio all'indomani della tragica scomparsa, a causa di un ... Gianluca Vialli, il timore di Dino Baggio: “Troppi calciatori malati, indagare su cosa prendevamo” Raducioiu come Dino Baggio un altro ex calciatore degli anni Novanta che getta ombre terribili sul doping in quel periodo."A Milano prendevamo altre cose, pillole. L’ho detto prima e dopo la morte di Gianluca Vialli, c’era anche Gica Popescu. Dobbiamo chiederci perché si verificano queste morti premature".