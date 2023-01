I testimoni del femminicidio di Martina Scialdone | «Le ha sparato ed è tornato nel ristorante con l’arma | ci siamo nascosti sotto i tavoli»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo aver, Costantino Bonaiuti è rientrato nelBrado di via Amelia al Tuscolano. Con la pistola in mano. E questo ha provocato un fuggi fuggi da parte degli altri clienti. Alcuni si sono. A raccontarlo è Silvia, una dei presenti, in un’intervista rilasciata all’edizione romana di Repubblica. E mentre il ristoratore conferma di aver chiamato la polizia alle 23, anche la testimone dice di aver visto le forze dell’ordine dopo l’omicidio. Circostanza confermata persino dalla giudice per le indagini preliminari Simona Calegari su Facebook. «Ciriparati tutti. Alcuni piangevano. Altri gridavano “Le ha, le ha ...