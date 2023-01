I Samsung Galaxy S23 stanno arrivando | ecco cosa sappiamo e la data di presentazione ufficiale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)presenterà i suoi prossimi flagship il 1° febbraio 2023, ormai è: i protagonisti del prossimoUnpacked saranno proprioS23,S23+ eS23 Ultra. È stato lo stesso produttore sud-coreano a confermare laattraverso un breve video teaser pubblicato in queste ore. Il tris di smartphone sarà svelato tra un paio di settimane, ma grazie alle indiscrezioni di queste settimane possiamo già tracciare un bell'identikit per tutti e tre i modelli. La serieS23 sarà presentata il 1° febbraio 2023 L'immagine che potete vedere in copertina riassume il breve video pubblicato dale scorse ore: ...

