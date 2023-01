I re del fritto aprono un locale alla Sanità | progettano l’espansione al Nord e preparano lo sbarco in Borsa

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il Cuoppo-Friggitori napoletani, lo street food dedicato al culto per ilnapoletano da passeggio, ideato nel 2014 dai fratelli Giorgio e Andrea Sangiovanni, vincitore della sfida culinaria televisiva Food Advisor (sul canale Food Network) e incoronato dal noto chef Simone Rugiati “Migliore Cuoppo di Napoli“ – , ha inaugurato ad inizio gennaio un nuovo store a Napoli, nel Rione. E nel frattempo sta progettando prossime aperture in Italia, da Milano a Roma, da Venezia a Torino, scaldando i motori per unoinentro i prossimi tre anni. Il format, controllato da La Compagnia del Cuoppo (holding di partecipazioni), già presente a Napoli con due “botteghe” – così ama chiamarle Giorgio Sangiovanni – una in via San Biagio dei librai, meglio conosciuta come Spaccanapoli, e un’altra in via dei ...