I pm De Pasquale e Spadaro rinviati a giudizio a Brescia

Corriere Milano

... i quali hanno sostenuto che ci sono elementi di prova per rinviare a giudizio De. Secondo la ricostruzione ribadita stamane in aula, i due pm milanesi non hanno "volontariamente" ...I pm bresciani, guidati da Francesco Prete, contestano a Dedi non aver depositato nel dibattimento sull'ipotizzata e non provata corruzione sui diritti di esplorazione del ... Eni-Nigeria, rinviati a giudizio il procuratore aggiunto di Milano De Pasquale e il pm Spadaro: «Rifiuto d'atto d'ufficio» Il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e il pm, ora alla procura europea, Sergio Spadaro sono stati rinviati a giudizio a Brescia. Nei loro confronti l'accusa è rifiuto ...(ANSA) - BRESCIA, 18 GEN - Il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e il pm, ora alla procura europea, Sergio Spadaro sono stati rinviati a giudizio a Brescia. Nei loro confronti l'accusa è ...