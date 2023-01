I Gemelli di Guidonia in tour con “Tre per 2” Tra Radio e Tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Idiproseguono il loronazione nei teatri con lo spettacolo “Tre per 2” Trae Tv. Quattro le imperdibili date in Lombardia, Garbagnate (Cinema Teatro Italia 19/01), Mandello (Teatro De Andrè 20/01), Gallarate (Teatro Condominio 21/01), Assago (Teatro Repower 20/02). Uno spettacolo che intreccia tanta musica e comicità coinvolgenti. Protagonisti del successo ine tv di “Happy Family”, il programma di Rai2 condotto con Ema Stockolma, il trio Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino porterà sul palco un mix frizzante e divertente basato sull’ironia musicale, tra gag e imitazioni esilaranti e coinvolgenti. Vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, Idihanno come marchio di fabbrica la ...

