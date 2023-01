I funerali di Gina Lollobrigida in televisione | ecco dove e quando

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel corso della giornata di domani, giovedì 19 gennaio, sarà trasmesso in diretta su Rai 1, l’ultimo saluto a. La rete ammiraglia della tv di Stato seguirà idella “bersagliera” del cinema italiano, scomparsa lunedì a 95 anni. Le esequie avranno inizio alle 12:30, presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo (Roma). IdiLa cerimonia funebre verrà trasmessa con uno speciale del Tg1 in onda dalle 12:15 fino all’appuntamento con il telegiornale delle 13:30. Si allunga di circa venti minuti l’appuntamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele, mentre salta E’ Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici. La scomparsa dirappresenta una grave perdita per l’Italia e per la storia ...

si svolgeranno domani mattina alle 12.30 nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. Resterà aperta fino a domani mattina la camera ardente di Gina Lollobrigida allestita nella sala della Promoteca al Campidoglio. Figlio, nipote, ex marito in prima fila. Tra i primi a renderle omaggio il sindaco Gualtieri, la sottosegretaria alla Cultura. Si è aperta in Campidoglio la camera ardente di Gina Lollobrigida. Il feretro dell'attrice, morta lo scorso 16 gennaio, è stato riposto al centro della Sala della Promoteca al Campidoglio.