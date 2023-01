I fondi Esg decollano in Europa | negli Usa dilaga lo scetticismo Ma in futuro…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il Financial Times ha reso notiscorsi giorni gli esiti di un’indagine condotta da Morningstar secondo cui, nonostante le performance inferiori rispetto ai tradizionali exchange traded funds (Etf) registrate sia nel 2022 siaultimi tre e cinque anni, quelli legati alla sostenibilità hanno contato per il 65% del totale della raccolta netta effettuata indall’universo Etf nel 2022, facendo peraltro rilevare un sensibile aumento rispetto al 51% del 2021. Il fenomeno colpisce sia per l’anomalia di una asset class premiata dagli investitori a dispetto dei risultati deludenti sia perché sull’altra sponda dell’Oceano Atlantico, dove peraltro si origina tutt’ora gran parte dell’innovazione finanziaria poi diffusa su tutto il globo, il tema della sostenibilità non cessa di lacerare il tessuto della comunità finanziaria, come ...