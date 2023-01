I cristiani contro la Disney per un cartone animato

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laè diventata il cattivo del giorno per l’organizzazione perennemente indignata e questa volta sono in iperventilazione per un. IlasonoFirebuds, uno show su giovani soccorritori e sui loro aiutanti veicoli parlanti, questa volta si è guadagnato le ire del gruppo perché uno dei personaggi ha

L'Osservatore Romano

Sulla Cina - collocata al sedicesimo posto tra i Paesi dove è più forte la persecuzione- il rapporto constata come in maniera preoccupante stia diventando un 'modello' anche per ...Sulla Cina - collocata al sedicesimo posto tra i Paesi dove è più forte la persecuzione- il rapporto constata come in maniera preoccupante stia diventando un 'modello' anche per ... Congo, il dolore del Papa per l’attacco contro i cristiani I cristiani contro la Disney sono contro Firebuds, uno show su giovani soccorritori e sui loro aiutanti veicoli parlanti, questa volta si è guadagnato le ire del gruppo perché uno dei personaggi ha ...Benedetto XVI critica l'»intolleranza» delle società occidentali «contro la fede cristiana» in un libro postumo di riflessioni teologiche scritte dopo le sue dimissioni nel 2013, alcune delle quali in ...