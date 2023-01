I chip Intel in Europa e in Italia? Ecco a che punto siamo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il piano per il più grande investimento tecnologico innella storia repubblicana, quello diper i semiconduttori, “sembra sempre di più su un binario morto”, scrive il Corriere della Sera. “Nessuna decisione di investimento inè stata presa e tutto è ancora in corso di valutazione, dicono persone vicine al vertice dell’azienda” al giornalista Federico Fubini, in questi giorni a Davos per seguire il World Economic Forum. Dieci mesi fa Pat Gelsinger, l’amministratore delegato di, aveva annunciato “piani per un investimento iniziale di oltre 33 miliardi di euro per costruire un mega-sito di semiconduttori all’avanguardia in Germania, per stabilire un nuovo centro di ricerca e sviluppo (R&S) e progettazione in Francia e per espandere le capacità in ricerca e sviluppo, produzione, servizi di ...