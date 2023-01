I Cdc non stanno indagando «sui vaccini anti Covid-19 che causano ictus»

Leggi su facta.news

Il 14 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che i Centers for disease control and prevention (Cdc) – l'agenzia di salute pubblica statunitense – avrebbero annunciato di indagare «sui-19 che». Nel post oggetto di analisi si legge che «sia i media che il Cdc lo sanno da almeno un anno e hanno comunque spinto le popolazioni a vaccinarsi comunque. Solo ora, con una nuova ondata di morti in eccesso,iniziando a mettere le mani av». Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante, presentato senza il contesto ...