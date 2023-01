I capelli sotto al cappello? La Milano Fashion Week suggerisce come portarli

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)sfoggiare ialsembra essere sempre un quesito a cui pochi sanno rispondere (bene). Ma in occasione delle sfilate meneghine, abbiamo trovato la risposta. Laè andata in scena in uno dei periodi più gelidi dell'anno, quando per tenere la testa, e i pensieri, al caldo, indossiamo un. E sembra proprio che i vari team di hair styling si siano ispirati a queste previsioni meteo per i loro look da sfilata autunno-inverno 2023. Un timing perfetto per suggerireacconciare iall'accessorio scelto. Qui il recap di GQ, con un promemoria: osate, senza paura e senza remora. Per il berretto in lana, via libera ai...