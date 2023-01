Highlights Prometey Slobozhanske-Germani Brescia 79-72 | basket Eurocup 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilcon glidi79-72, match valido per l’undicesima giornata del gruppo A dell’. Sconfitta per ini fuori casa, nonostante una buona partenza nel primo quarto. Non bastano i 20 punti di Della Valle per portare a casa il match, vincono i padroni di casa. CRONACA E TABELLINO DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO GLISportFace.

Pianetabasket.com

Tralasciando il successo larghissimo contro, registriamo la vittoria di un punto contro ... GliIl tabellino RATIOPHARM ULM - GERMANI BRESCIA 90 - 98 DTS (27 - 23, 52 - 45, 65 - 62, ...... Brescia 19/24 (79%),13/19 (68%); Rimbalzi: Brescia 42 (RD 32, RO 10),27 (RD 19,... GliIl Pirlo delle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario ... EuroCup Highlights - Reyer Venezia vs Prometey Slobozhanske 2022/23 Follow the CEV Champions League Volleyball match between Volero Le Cannet (W) and SC Prometey (W) with Eurosport UK. The match starts at 19:00 on 18 January 2023. Find up to date CEV Champions League ...Il Prometey è la migliore squadra offensiva di tutta l’EuroCup ... con schemi che favoriscono le giocate di Stephens, Mister Highlights, capace di produrre canestri spettacolari sopra il ferro - ...