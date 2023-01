Highlights Fognini-Kokkinakis 1-6 2-6 2-6 | Australian Open 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)esce al primo turno degli. Sconfitta pesante per il tennista italiano che mette insieme solo 5 in game in un match dominato dache, orfano del compagno di doppi Kyrgios, sta provando ad andare avanti nel tabellone singolare. Buona prestazione per il tennistao che al secondo turno affronterà Andy Murray, uscito vincente dalla battaglia di quasi 5 ore contro Matteo Berrettini. SportFace.