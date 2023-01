Hellas Verona | Sogliano | «Bocchetti e Zaffaroni si completano per caratteristiche»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sean, direttore sportivo dell’, ha parlato del momento del club gialloblù nel campionato di Serie A Sean, direttore sportivo dell’, ha parlato a Telenuovo. PAROLE – «Ho trovato un gruppo scalfito dopo 10 sconfitte di fila e la sosta ci è servita anche per ridare orgoglio alla squadra. Siamo tutti consapevoli che la sfida è difficile, ma può succedere di tutto. Dobbiamo fare una grande partita con il Lecce. Ci sono state delle buone prestazioni e non era scontato che fosse così dopo tutte quelle gare perse, ma occorre fare di più. Inho trovato una persona umile che ha voglia di crescere e di carattere. Gli abbiamo affiancato un uomo leale e tra i due si è creato un buon feeling. Capiscono di calcio e per ...

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Manuel Ravasio (); Difensori: Stefano Turco (Juventus), Saverio Domanico (Juventus)*, Luigi D'Avino (Napoli), Pietro Comuzzo (...Domenica scorsa infatti sul campo di casa del Lambrone di Erba gli azzurrini sono stati battuti per 1 - 3 dalla seconda forza del girone B l'che ha messo in campo la sua superiorità e ..."L'intesa era fatta, poi il Fatih Karagumruk ha alzato le richieste, Borini continua a fare bene con loro. L'operazione si è fermata, ...