Haaland il perfezionista | ecco cosa fa per rilassarsi

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il centravanti del Manchester City ha avuto un impatto clamoroso con la Premier League: le sue prestazioni sono dovute anche al suo stile di vita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’impatto di Erlingcon la Premier League è stato devastante. L’attaccante norvegese è già a quota 21 gol segnati in campionato in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.