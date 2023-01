Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni UNite Antonioin un duro discorso contro le compagnie petrolifere. "Alcuni big del petrolio hanno spacciato una grande menzognae come l'...Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni UNite Antonioin un duro discorso contro le compagnie petrolifere. 'Alcuni big del petrolio hanno spacciato una grande menzogna e come l'... Guterres: dai big del petrolio "grande menzogna" sui rischi - Il Sole ... Davos, 18 gen. (askanews) - 'Abbiamo appreso la scorsa settimana che alcuni produttori di combustibili fossili erano pienamente consapevoli ...La guerra in Ucraina "non terminerà nel futuro prossimo", dal momento che la risoluzione del conflitto è complicata anche dai ...