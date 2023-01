Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 18 gennaio 2023

ComingSoon.it

Non bonus, maEd è proprio il suo ruolo di ministro dell'agricoltura che rappresenta, ... Marcora aveva chiaro il concetto fondamentale che la politica ha un ruolo die a caratterizzarlo ...... ha perso di vista i propri valori ideali e programmatici e, per giunta, gli è mancata una...Schlein "una socialconfusa con progetti astratti" e Bonaccini "un segretario in linea con i... Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 18 Gennaio, in prima e ... Un invito che viene rinnovato e rilanciato proprio in questi giorni: sono infatti in arrivo alla Scuola un bel numero di nuovi cuccioli, di razza Labrador e Golden retriever. C’è quindi un grande bis ...Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A ...