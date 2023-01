Guerra in Ucraina | elicottero precipita su un asilo | morto il ministro dell' Interno

Open

...e il suo primo banco di prova sarà il dibattito sulla fornitura di carri armati pesanti all'. Un uomo, che avrebbe svolto un ruolo importante nellasiriana al fianco delle organizzazioni ...Lo schianto è avvenuto vicino a Kiev. Almeno 16 morti tra cui due bambini. Gb: le forze ucraine si sono ritirate da ... Guerra in Ucraina, le testimonianze dell' ex comandante Wagner fuggito in Norvegia La guerra in Ucraina giunge al giorno 329. Bombe su condominio a Dnipro: 45 morti il bilancio finale, terminate le ricerche di superstiti. Il Pentagono sta inviando all'Ucraina armi americane immagazz ...È «molto probabile» che le truppe ucraine si siano ritirate dalla città orientale di Soledar. Lo riferisce l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento ...