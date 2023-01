Guerra e speculazioni | Italia impoverita | così sono aumentati i prezzi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il 2022 verrà ricordato come l'anno della grande inflazione, che ha messo a dura prova redditi, pensioni e alleggerendo il conto in banca. Non è un caso che si sia confermata, anche a dicembre, la cavalcata del costo della vita, pur in lieve frenata rispetto ai dati di novembre. L'indice deial consumo, secondo l'Istat, è infatti cresciuto dello 0,3% su base mensile e dell'11,6% su base annua (da +11,8% del mese precedente), in linea con i dati preliminari. In media, nel 2022 ial consumo crescono dell'8,1% (+1,9% nel 2021), segnando l'aumento più ampio dal 1985 (quando fu ma del Codacons sulla base del tasso medio annuo superiore all'8%. Mentre secondo Coldiretti, «l'impennata dell'inflazione pesa sul carrello deglini che nel 2022 hanno speso 2,6 miliardi in più per mettere in tavola pane e pasta, ma anche la ...