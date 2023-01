Green Deal | ecco come l’Europa si ribella alla presa di Putin sul gas | i 4 pilastri del piano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lo avevano annunciato, lo hanno fatto. O almeno, la strada è bella che tracciata (almeno nelle intenzioni) per il. Ma andiamo con ordine: in poco meno di dodici mesisi ètadisul gas, riducendo drasticamente la sua dipendenza. E la conferma arriva direttamente dPresidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nella plenaria del Parlamento di questa mattina a Strasburgo: “ci siamo liberati completamente del carbone russo” e “siamo riusciti a smontare” la dipendenza dal petrolio di Mosca. Il presidente russo Vladimir “ha deciso di tagliare dell’80% le forniture di gas e questo è stato un grosso errore strategico, perché ci siamo liberati dsua ...

È il Piano industriale dele lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al Forum economico di Davos . 'È il nostro piano per rendere l'Europa la patria della ...... più del triplo dei livelli attuali', ha detto, annunciando i quattro pilastri su cui si baserà il piano industriale per ileuropeo. Per contribuire a questo obiettivo, , ha spiegato von ...Il presidente di Confindustria ha ricordato, per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel 2022, che dei 540 miliardi autorizzati dall’Unione europea, praticamente il 50% li ha presi la Germania e il 30% ...Ursula von der Leyen al forum economico lancia il programma "per rendere l'Europa la patria della tecnologia pulita e dell'innovazione industriale sulla rotta dell'azzeramento delle emissioni" ...