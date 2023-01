“Grande Slam Città’ di Roma” | Podistica Solidarietà di Ostia vince la prima edizione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)– Dal 10 aprile scorso al 31 dicembre,è stata il centro del running nazionale grazie alle quattro storiche corse su strada che ogni anno attirano appassionati da ogni angolo del Paese e da decine di altre nazioni. Si tratta dellaAppia Run, l’unica corsa al mondo che si svolge su cinque differenti pavimentazioni, della Corsa di Miguel, l’unica dieci chilometri al mondo che arriva dentro uno stadio Olimpico, della Corsa dei Santi, l’unica dieci chilometri che parte e arriva in Piazza San Pietro con vista sulla Basilica e della Mooney We Run Rome, l’unica dieci chilometri europea di massa che si corre l’ultimo giorno dell’anno. Uniche, partecipate e amate soprattutto dai runnersni che ogni anno non rinunciano a presentarsi sulla linea di partenza delle quattro classiche che dal 2022 si sono ...