Grande Fratello Vip | Wilma Goich attaccata da Attilio Romita | “Acida | cattiva” Daniele Dal Moro la consola in modo romantico

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Una puntata non facile per. Durante l’appuntamento settimanale in prime time con ilVip, la concorrente è stata duramenteprima dal coinquilinoe poi da quella che credeva fosse una sua amica, Patrizia Rossetti. I due hanno usato delle dure parole e lasi è messa a piangere. Arla, poi,Dal. Seè arrivato ad usare aggettivi come “e strega”, anche Patrizia Rossetti non si è certo risparmiata. “Non mi aspettavo che alla mia età e alla tua età andassi in giro facendo dei commenti da vipera, ed è una cosa che continui a fare anche ...

La Gazzetta dello Sport

...il principio costituzionale della sussidiarietà per il quale di fronte ad un evento di... La donna in mattinata, accompagnata dal figlio Alessandro, anche lui poliziotto come il, ha ...Dopo giorni di tregua, Antonella Fiordelisi è tornata all'attacco contro Edoardo Donnamaria . Il motivo La discussa concorrente della settima edizione delVip è stata esclusa da un gioco e se l'è presa con il giovane volto di Forum. Antonella Fiordelisi critica Edoardo Donnamaria al Gf Vip Momento difficile alVip per ... Grande Fratello Vip 7 il riassunto della puntata di ieri: eliminata Dana, 6 in nomination La VIP confida a Nicole che ormai fra lei e Antonino non c'è più niente, non si rivolgono più la parola “Ormai, non parlo più con Antonino” confessa Oriana a Nicole durante il pranzo “E dov’è la novit ...Ilary Blasi è stata conduttrice del Grande Fratello Vip prima di passare a L'Isola dei Famosi e di lei si ricordano celebri battute. A parlarne sono stati anche i concorrenti di ...