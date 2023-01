Grande Fratello Vip | Amaurys Perez | Luca Onestini sa giocare molto bene

"È deceduta alle 2 del mattino", ha detto, "È unatristezza ma è quello che voleva, il suo desiderio era raggiungere il suo adorato. Per lei, è stata una liberazione". La notizia è ...Qual è stato il primo impatto Ci presentò così: "A Pasolì, questo è mioNinetto. A Ninè, ... Ilsalto arriva poco dopo in Uccellacci uccellini al fianco delTotò. Un anno dopo mi ...Una ragazza di 21 anni, Giovanna Vettoliere, è morta. Il fratello diciottenne è ricoverato in gravi condizioni e lotta contro la morte in un letto d'ospedale. Con loro, altri ...Nel Van, alcune concorrenti dibattono degli atteggiamenti di Daniele e la sua poca chiarezza nei confronti di Nicole ...