Governo | sondaggio | Meloni leader più popolare d’Europa

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Giorgiaè lapiùmentre nella classifica globale si posiziona al quarto posto per gradimento, superando Joe Biden. E’ quanto emerge dalla rilevazione sul gradimento deimondiali secondo il ‘Globalapproval tracker’ dell’americana ‘Morning Consult’. A livello globale, al primo posto figura il Primo ministro indiano Narendra Modi con il 76% dei consensi. E dopo il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador (65%) e l’australiano (di padre pugliese) Anthony Albanese (59%), si posiziona il presidente del Consiglio italiano con il 48% degli italiani che ha approvato le sue prestazioni lavorative. Una posizione che, oltre a superare il presidente Usa Joe Biden (42%), la colloca in cima al gradimento fra i ...

Rilevazione del 'Morning Consult': il premier ottiene il 48% di consensi degli italiani. Nel mondo è quarta, superando Joe Biden Giorgia Meloni è la leader più popolare d'Europa mentre nella ... A dicembre Forbes l'aveva incoronata settima donna più potente del mondo. Oggi, Giorgia Meloni è prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, superando ...