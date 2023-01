Governo | La Russa | ' Meloni normalizzata? No | pronta a giocarsi tutto per sue idee'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sesi fossenon avrebbe" indici alti di gradimento nei sondaggi "invece li ha perché mantiene la sua personalità, avendo come primo obiettivo, fare quello che sente giusto per la propria nazione. Lei èper realizzare le suenei prossimi 5 anni e e questa qualità vene apprezzata". Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Controcorrente su Rete4.

RaiNews

...svizzera la Marin ha reso noto quali sono i piani del suo Paese per contrastare l'invasione... ad ogni modo, è che nel 2022 come riportato dal DailyMail, ilfinlandese ha investito circa ...Il ministro degli esteri della Federazione, Sergei Lavrov , ha accusato l'Occidente di muovere guerra alla Russia cercando una "soluzione ... almeno sotto il precedente". Lavrov ha poi ... Kiev, precipita elicottero: 14 morti. Fra loro il ministro dell'Interno, muore anche un bambino - Stoltenberg: "L'Ucraina sarà membro della Nato" - Stoltenberg: "L'Ucraina sarà membro della Nato" Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Se Meloni si fosse normalizzata non avrebbe” indici alti di gradimento nei sondaggi “invece li ha perché mantiene la sua personalità, avendo come primo obiettivo, fare que ...(Adnkronos) - La Gran Bretagna sollecita la Germania a inviare all'Ucraina i carri armati Leopard 2, un passo che rappresenterebbe, ha detto in un intervento alla Camera dei comuni la baronessa Goldie ...