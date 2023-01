Governo-benzinai | Zavalloni Fegica a iNews24 | “Rischio aumento prezzi a febbraio | dotarsi di strumenti per intervenire”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ai nostri microfoni, Alessandro, segretario nazionale di-Cisl, dopo l’incontro tra le associazioni dei distributori e il, per discutere del caro-carburanti. Le parti si sono incontrate ieri dopo il vertice della scorsa settimana, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domani, giovedì 18 gennaio, un altro incontro con il, che potrebbe aprire L'articolo proviene da.it.

Il Fatto Quotidiano

Intanto rimane confermato lo sciopero deiprevisto per il 25 e 26 gennaio 2023. I Sindacati però aprono le porte alla trattativa con ilper scongiurare lo stop. Le sigle affermano: ' ...ROMA - Fumata nera all'incontro tra le associazioni di categoria deie il ministero delle imprese per scongiurare lo sciopero del 25 e 26 gennaio. "A queste ... "Ilnon ha voluto ... Benzinai, finito l’incontro con il governo. Confermato lo stop del 25 e il 26 gennaio Il governo sta affrontando la calda questione dei prezzi dei carburanti e delle accise ed ha introdotto nuovamente il bonus benzina ...Oltre a questa novità il decreto carburanti ha rinnovato anche il bonus benzina per dipendenti allungandone la scadenza. Insomma, il governo Meloni ha dovuto rinnovare alcuni bonus che erano scaduti, ...