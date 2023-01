Google Stadia | in arrivo un aggiornamento per le funzionalità Bluetooth del controller

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildifa “SEGA” e si appresta a marinare la scuola di pensiero videoludico: il futuro della periferica èÈ incredibile come ogni singola gufata di Michael Pachter a Nintendo vada a colpire sempre altri manifattori di console, e le analogie con la seconda giovinezza di SEGA su altre piattaforme tornano prepotenti con ildi, pronto all’utilizzo su PC con le funzioni. La bandiera bianca per la console di eguale candore porta dunque con sé uno spiraglio di luce tra le nuvole cineree del cloud. A poche ore dalla chiusura definitiva dei battenti da parte della console, l’è disponibile. Non tutto il male vien per nuocere, se chiudiamo un occhio sulle casse ...

DDay.it

è arrivato ufficialmente alla fine del suo percorso, tra pochi alti e molti bassi, sebbene un giocatore di Red Dead Redemption 2 sul servizio cloud ha avuto un gradito omaggio . Il ...... ma il joypad abbinato, che molti ritenevano destinato a diventare un fermacartecon la chisura del servizio, in realtà sopravviverà Lanciato nel novembre 2019, il servizioè stato ... Via libera al Bluetooth per il controller Stadia: non diventerà un ferrovecchio Google Stadia sta per chiudere e alcuni fan hanno deciso di celebrare il comunque ottimo servizio sui social network, con immagini e testimonianze.Nella giornata di mercoledì 18 gennaio Google chiude ufficialmente il suo servizio di cloud gaming Stadia, dopo non essere riuscito a ottenere il successo che la società si aspettava: i server Google ...