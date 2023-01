Gollini con l’Avallo dell’Atalanta | Ecco l’Acquisto di Napoli

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilè pronto per una manovra a costo zero che vedrà coinvolti due portieri. Uno in uscita ed uno in entrata in una danza di scambi che ricorda la questione Zanoli-Bereszynski con la Sampdoria. Si tratta di una questione portieri che vedrà Sirigu trasferirsi alla Fiorentina epassare alcon l’Atalanta come proprietaria del suo cartellino. Un gennaio di gestione, quello del, che sta volando in campionato e in Champions, con un assetto pressoché perfetto in campo e nello spogliatoio. Una situazione che vede Demme seguito da Bayer Leverkusen, Eintracht e Adana, ma che sarà ceduto soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Mentre si lavora per la prossima stagione, ilè pronto per una danza di portieri. Sirigu volerà a Firenze, mentre ...