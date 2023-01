Golf | Scheffler e Cantlay cercano la vetta del ranking mondiale al The American Express 2023

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Build the hardest damncourse in the world“. “Costruisci il più dannatamente duro campo dadel mondo“. Così Ernie Vossler e Joe Walser dissero a Pete Dye quando si trattò di dare vita allo Stadium Course del PGA West, che di percorsi ne comprende sei. Là dove oggi, a La Quinta, si tiene il The(ex Bob Hope Classic e poi Desert Classic), per lungo tempo non si è potuto giocare. Iisti, nel 1987, chiesero la rimozione dello Stadium Course dalla rotazione; dal 2016 è ritornato, ed è anzi apprezzato per le difficoltà che propone. Di par 72 di questo genere, che ricordano molto da vicino ciò che si vede in Scozia, ce ne sono pochi. E anche l’evento ha una storicità particolare, sebbene in altri luoghi. Nel 1973, infatti, fu al Tamarisk Country Club di Rancho Mirage che Arnold ...

Agenzia ANSA

Oltre a Morikawa, saluta la manifestazione con l'amaro in bocca anche Scottie, che ha gettato alle ortiche la chance di tornare numero uno del mondo. Lo statunitense aveva bisogno almeno ...Torneo da seguire con molta attenzione poiché potrebbe regalare al mondo delun nuovo (vecchio) numero uno del mondo. In caso di podio alle Hawaii,tornerebbe infatti al comando del ... Da Rahm a Scheffler, è sfida tra big in California - News How to watch the 2023 American Express this week, including a full TV schedule, tee times, streaming and more.The first full week of golf in 2023 has the PGA Tour in California, the LPGA Tour in Florida, the PGA Tour Champions in Hawaii and the European tour in the Middle East.