Gol Lautaro Martinez | gara sigillata Ma che errore Tomori! – ?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gol, l’attaccante argentino cala il tris e sigilla il derby di Supercoppa Italiana. Ma chedi Tomori E’a sigillare la finale di Supercoppa Italiana a un quarto d’ora dalla fine, sfruttando un erroraccio di Tomori. Azione integrale golpic.twitter.com/MPO2XNmJry— ?? (@calcio ) January 16, 2023 Il difensore inglese si è infatti fatto scappare l’attaccante argentino su una punizione battuta da poco dopo la metà campo. Tatarusanu beffato poi in uscita sul tocco di esterno dell’interista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pioli INTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (70' Gagliardini), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (63' Gosens); Dzeko (70' Correa),Martinez. All. Inzaghi ...Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria interna, conquistata con undiMartinez in avvio, contro il Verona di Marco Zaffaroni e hanno raggiunto la Juventus di ... Milan-Inter 0-3: gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro! | La Diretta di Supercoppa L’Inter mette le mani sulla Supercoppa a Riyadh contro il Milan. Al 76' ancora un lancio dalle retrovie di Bastoni, Tomori buca clamorosamente e permette a Lautaro Martinez di calciare con l’esterno e ...MILAN-INTER 0-3 (10' Dimarco, 21' Dzeko, 78' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE 80' - Cambi per il Milan: Dest rileva Calabria, Rebic al posto di Giroud.