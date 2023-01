Gol in fuorigioco convalidato all’Elche | il Cadice non ci sta | “Partita da ripetere dal minuto 81”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Incredibile errore arbitrale in Spagna, nel corso del match traed Elche, che ha mandato su tutte le furie il club della comunità valenciana. La società infatti ha annunciato un ricorso, chiedendo la ripetizione delladall’81?,in cui è statoalun gol irregolare. Questo il comunicato dell’Elche: “Data la gravità dei fatti accaduti ieri, 16 gennaio 2023, nelladisputata dalcontro l’Elche in cui, a seguito di un’azione infelice e negligente da parte degli arbitri, in particolare quelli della camera VAR, siamo stati gravemente danneggiati, dichiariamo:che oggi, 17 gennaio 2023, i nostri servizi legali hanno presentato alle autorità federali competenti un ricorso, in virtù del quale si chiede l’annullamento della ...

