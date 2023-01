Gol di Dimarco è irregolare? Scandalo Inter Milan Supercoppa Italiana

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Federicoha segnato la rete del vantaggio contro il, ma le polemiche in occasione della rete dell’non mancano di certo. LaPresseLa partita in Arabia Saudita è partita subito al massimo con l’che ha trovato il vantaggio con il gol di, ma le polemiche sono fin da subito montate per aver convalidato il punto dei nerazzurri. Lanon può essere una partita come tutte le altre diventa ancora più emotivamente sentita nel momento in cui si tratta di un derby così teso come quello dio tra. Il sospetto infatti è che la rete difosse in fuorigioco, non tanto per la posizione dell’esterno ex Verona ma per quella di Nicolò Barella, con ...